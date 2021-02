Augmenta la «fatiga pandèmica» entre els espanyols

L'estat anímic dels més joves és el que està més deteriorat

Actualitzada 19/02/2021 a les 14:44

Els espanyols estan donant mostres d'una important «fatiga pandèmica», un cansament especialment acusat pels més joves, en els quals l'estat anímic està més deteriorat que en la resta de la població.És una de les principals conclusions de l'estudi que ha realitzat l'Institut d'Estudis Socials Avançats del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC), que ha presentat avui els resultats de la segona enquesta 'Espacov' (Estudi social sobre la pandèmia de la covid-19).L'estudi, que aprofundeix en diferents aspectes sobre la dimensió social de la covid-19, revela el recel que existeix en la societat espanyola cap a la responsabilitat col·lectiva per superar la crisi, la percepció generalitzada que la crisi es viu en clau política, o la sensació que les reticències d'alguns cap a les vacunes no frenarà la immunitat de grup.El segon lliurament de l'estudi 'Espacov' revela que la percepció que existia que els ciutadans anaven a ser el principal motor per sortir de la crisi i que la majoria de la gent compleixen les restriccions ha caigut a la meitat entre abril de 2020 (primer estudi) i gener de 2021 (quan es va realitzar el segon).Els resultats del treball posen en relleu, segons ha informat el CSIC avui, la notable incidència del fenomen denominat «fatiga pandèmica», especialment entre els més joves, i que aquests han perdut la confiança que tenien en col·lectius claus per a la superació de la crisi, com els experts i els científics.A l'abril de 2020 els joves es mostraven més optimistes que la resta de la població sobre el temps necessari per a superar els efectes socials i econòmics de la pandèmia, però ara no només ha augmentat la seva preocupació personal davant un possible contagi, sinó que també perceben que el futur estarà marcat per les conseqüències de la covid-19.L'estudi constata a més l'empitjorament de la valoració de la gestió política. Al començament de la crisi sanitària els ciutadans aprovaven la gestió que estava duent a terme el Govern central, però després de deu mesos -l'enquesta es va fer al gener- han empitjorat les opinions sigui quina sigui la posició ideològica de les persones consultades.Ara, gairebé la meitat de les persones enquestades desitjarien vacunar-se «de manera immediata» si poguessin, enfront d'un 7 per cent que declara que no es vacunaria mai.Els investigadors que han realitzat l'estudi consideren que d'aquesta manera s'ha constatat que el nivell d'informació afavoreix la disposició a vacunar-se, ja que el 50 per cent de les persones enquestades havien declarat que se sentien molt informades sobre l'efectivitat de les vacunes.L'estudi 'Espacov' ha estat realitzat per un equip compost per l'investigador principal i actual director del IESA-CSIC, Rafael Serrano del Roser; i en el mateix han participat a més Juan Antonio Domínguez Álvarez, Regina Lafuente Fernández, Julia Ranchal Romero, Jorge Ruíz Ruíz, Rafaela Sotomayor Lozano i Manuel Trujillo Carmona.