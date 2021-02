Madrid endarrereix el toc de queda i el tancament de bars a les onze de la nit

Les mesures estaran en vigor fins a les 00.00 del dilluns 1 de març

Actualitzada 18/02/2021 a les 08:38

La Comunitat de Madrid endarrereix des d'aquest dijous el començament del toc de queda de les 22.00 a les 23.00 hores i permet el tancament de l'hostaleria a aquesta mateixa hora en lloc de les nou, com ocorria fins ara, encara que els bars i restaurants no podran admetre nous clients a partir de les deu de la nit.Les mesures estaran en vigor des de les 00.00 del dijous 18 de febrer fins a les 00.00 del dilluns 1 de març, segons consta en un decret i una ordre publicats en el Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid (BOCM) dissabte passat.El viceconseller de Salut Pública i Pla Covid-19, Antonio Zapatero, va avançar aquestes mesures de flexibilització divendres passat, encara que va condicionar la decisió a l'evolució de la incidència acumulada de casos de coronavirus en aquesta tercera onada.Fonts de la Comunitat de Madrid han confirmat a Efe que, després de constatar una baixada dels casos, han decidit aplicar les mesures previstes, entre elles el toc de queda des de les 23.00 fins a les 6.00 hores.Aquest retard d'una hora en l'inici del toc de queda es trasllada al tancament de la majoria dels establiments de la regió, que havien de tancar com molt tard a les nou de la nit i a partir d'aquest dijous poden fer-ho a les deu.En el cas dels bars i restaurants podran tancar més tard, a les onze de la nit, encara que no podran admetre nous clients a partir de les deu i tindran la possibilitat de fer serveis de lliurament a domicili fins a les 00.00 hores.L'ocupació màxima per taula continuarà sent de quatre persones en espais interiors i de sis persones en terrasses a l'aire lliure.Una altra excepció en els horaris són els establiments que presten activitats essencials, com les farmàcies, centres sanitaris, clíniques veterinàries o gasolineres, que podran obrir fins més tard.D'altra banda, els cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa, sales multiusos polivalents, «espais similars» i llocs de culte podran acabar la seva activitat després de les deu de la nit si els assistents respecten el toc de queda.A més, continuen en vigor des del dijous altres mesures com la prohibició de reunions de persones no convivents en domicilis, excepte excepcions, com les parelles i matrimonis que visquin en domicilis diferents o les persones que viuen soles, que podran reunir-se amb una única unitat de convivència.Més enllà d'aquestes mesures comunes per a tota la Comunitat de Madrid, el Govern regional manté la seva estratègia de restricció de mobilitat a les àrees amb major incidència de coronavirus, que afecta en l'actualitat a 55 zones bàsiques de salut i catorze nuclis urbans on viuen gairebé 1,4 milions de madrilenys.