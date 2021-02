La vacuna de Pfizer té una protecció reduïda contra la variant sud-africana

Pfizer i BioNTech segueixen treballant per desenvolupar i obtenir versions actualitzades de la vacuna

Actualitzada 18/02/2021 a les 16:06

La vacuna de Pfizer contra la covid-19 produeix una reacció feble a la variant sud-africana del coronavirus, coneguda com a B.1.351, però encara així sembla suficient per a neutralitzar el virus, segons un informe que publica aquest dijous la revista New England Journal of Medicine (NEJM).L'equip investigador de l'Escola de Medicina de la Universitat de Texas, en Galveston, va advertir que l'estudi té limitacions, inclosa una «falta d'examen sistemàtic de les mutacions individuals i el potencial de les mutacions per alterar l'efecte neutralitzador».Els científics, en l'estudi amb suport de Pfizer i BioNTech, van usar versions del virus genèticament modificades per a portar algunes de les mutacions que es troben en el virus B.1.351.Després van provar aquestes variacions en comparació mostres de sang preses de quinze persones que havien rebut les dues dosis de la vacuna de Pfizer/*BioNTech.Si bé les mostres de sang van produir una activitat neutralitzadora d'anticossos uns dos terços inferior a la que ocorre amb el virus SARS-CoV-2, aquesta reacció va ser suficient per a neutralitzar el virus, segons l'article.Pfizer, en una declaració, va indicar que no hi ha evidència en la pràctica clínica que la variant sud-africana eludeixi la protecció que brinda aquesta vacuna.«De totes maneres, Pfizer i BioNTech fan els passos necessaris, fan les inversions adequades i participen en les converses apropiades amb les agències reguladores a fi de desenvolupar i obtenir l'autorització d'una vacuna actualitzada, o un reforç de la vacuna, quan s'identifiqui un cep que redueixi significativament la protecció de la vacuna», va apuntar.Un altre article publicat també avui en NEJM es refereix a un estudi dut a terme per Moderna, l'altra fabricant de vacuna per a la covid-19, i l'Institut Nacional d'Al·lèrgia i Malalties Infeccioses, que va trobar «reduccions per un factor de 2,7» en l'acció neutralitzadora contra la soca B.1.351 i de 6,4 quan es va analitzar l'efecte de la vacuna contra tota la gamma de mutacions sud-africanes.«La protecció de la vacuna mRNA-1273 contra la variant B.1.351 encara no s'ha determinat», va declaració de Moderna.