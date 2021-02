La placenta pot protegir el bebè del coronavirus durant l'embaràs, fins i tot si la infecció és greu

Encara que el virus pot infectar a la placenta, en cap cas s'ha produït una transmissió vertical de la mare al nounat

Una mostra de 37 dones embarassades

La placenta pot protegir el nadó de la covid-19 durant l'embaràs. Un equip d'investigadors del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (Vhio), del servei de microbiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, de la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico de Milà i de la Universitat de Basilea ho han constatat en un estudi recentment.La revista 'The Journal of Clinical Investigation' ha publicat els resultats de l'estudi internacional que tenia l'objectiu d'analitzar l'efecte del virus sobre la fisiopatologia de la placenta i les seves conseqüències sobre el nounat.Han constatat que, encara que el virus pot infectar a la placenta, en cap cas s'ha produït una transmissió vertical de la mare al nounat, la qual cosa apunta al fet que la placenta pot ser una barrera matern-neonatal «eficaç» contra el virus, fins i tot en presència d'una infecció greu.No obstant això, l'estudi també apunta que, quan la càrrega viral a la placenta és molt elevada, la placenta continua actuant com a barrera però pot veure's «severament afectada» i influir en el desenvolupament del nounat.Per a dur a terme l'estudi han analitzat un total de 37 dones embarassades, 21 de les quals havien confirmat una infecció de la covid-19 en una prova PCR: totes les dones han donat a llum amb èxit a nounats vius i asimptomàtics excepte en dos casos.Una pacient que havia tingut un resultat negatiu es va sotmetre a inducció de part per un avortament espontani terapèutic a causa d'una anomalia cromosòmica, i un altre dels nounats, en aquest cas d'una pacient positiva, va mostrar asfíxia perinatal que va requerir ventilació mecànica i suplements d'oxigen durant els primers tres dies de vida.El nounat va mostrar també episodis d'epilèpsia i símptomes neurològics que es van resoldre progressivament després de tractament farmacològic; en aquest segon cas, els problemes del nounat no es van deure al fet que estigués infectat pel virus, sinó al fet que la placenta es va veure severament afectada per la malaltia.