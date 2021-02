L'OMS conclou que la variant sud-africana de la covid-19 no és més mortal que les altres

Tampoc hi ha indicis que causi un major nombre de casos greus o sigui més difícil de diagnosticar

Actualitzada 18/02/2021 a les 22:25

La responsable de la unitat tècnica anticovid de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Maria Van Kerkhove, ha destacat avui en roda de premsa que l'organisme no ha trobat evidències que la variant de covid-19 identificada per primera vegada a Sud-àfrica sigui més mortal que altres.Tampoc hi ha indicis que causi un major nombre de casos greus o sigui més difícil de diagnosticar.«Si que s'ha identificat un augment en la capacitat de contagi, semblant a la que observem amb la variant del Regne Unit», ha admés Van Kerkhove.Un altre aspecte que ha detectat l'OMS és que les vacunes anticovid de fabricants com Johnson & Johnson, Novavax o AstraZeneca tenen menor eficàcia davant aquesta variant, detectada segons l'organització en prop de mig centenar de països.La directora del Programa d'Immunitzacions de l'OMS, Kate O'Brien, ha matisat sobre aquest tema que l'assaig clínic que es va realitzar amb la vacuna d'AstraZeneca durant el període de circulació d'aquesta variant es va dur a terme amb un nombre reduït de pacients, i no va incloure a ningú que hagués emmalaltit greument de covid-19.«Això és important, perquè el que estem veient és que totes les vacunes solen ser més efectives amb persones que presenten quadres severs», va assenyalar l'epidemiòloga.Les expertes han subratllat que, malgrat les diferències de la variant respecte a altres ceps, Sud-àfrica ha demostrat que amb les mesures de salut pública adequades pot ser controlada.