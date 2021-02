Facebook deixa els australians sense l'apartat de notícies a causa d'una disputa amb el govern del país

La xarxa social ho ha fet sense previ avís i organitzacions de drets humans critiquen la censura informativa que representa

Serveis d'emergència afectats pel bloqueig

Facebook i Google, diferents estratègies

Facebook ha bloquejat aquest dijous la publicació de notícies a Austràlia enmig de la disputa entre les companyies tecnològiques i el govern del país oceànic pel pagament dels continguts elaborats pels mitjans de comunicació.L'acció empresa sense previ avís per la multinacional estatunidenca ha estat àmpliament criticada per canals de televisió, polítics i activistes, a més d'interrompre el funcionament d'alguns serveis d'emergència.Josh Frydenberg, ministre del Tresor i considerat número dos del govern, va qualificar la decisió de la tecnològica de «equivocada», «innecessària» i «excessiva», a més d'assegurar que «danya la seva reputació» a Austràlia.Durant una roda de premsa televisada, Frydenberg va indicar que va mantenir avui una conversa «constructiva» amb el president i fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, qui al seu torn «va plantejar algunes qüestions» respecte al codi de negociació impulsat pel Govern.Aquesta normativa planteja a les companyies que aconsegueixin un acord amb els mitjans per a remunerar-los per la creació de notícies conforme a la monetització dels enllaços publicats en la plataforma.El projecte de llei, aprovada anit per la Cambra de Representants i que arribarà la setmana que ve al Senat, estima que en el cas que companyies i mitjans no aconsegueixin un acord comercial en la suma a sufragar, la xifra serà decidida per un tribunal que actuarà com a intermediari.Facebook, que ja va mostrar anteriorment el seu rebuig, va al·legar en un comunicat a primera hora del matí australià que existeixen «desacords fonamentals» en la proposta de llei i va decidir «restringir la capacitat dels editors i la resta de les persones a Austràlia per a compartir o llegir continguts noticiosos produïts per mitjans australians o internacionals».En la pràctica, això ha suposat que totes les notícies produïdes per mitjans australians quedaran vetades en Facebook, i que a més, aquelles produïdes per mitjans de fora d'Austràlia no seran visibles per als usuaris del país.La inesperada decisió de Facebook va tenir un impacte en diversos serveis d'emergència australians que utilitzen la plataforma per a informar sobre accidents o advertir a la població davant la possibilitat de desastre mediambientals.Diversos departaments, com el Servei de Bombers d'Austràlia Occidental, l'Oficina Nacional de Meteorologia o el Departament de Salut d'Austràlia del Sud, van quedar bloquejats de manera temporal, encara que Facebook va actuar ràpid per a restablir els perfils i va matisar després que les pàgines oficials «no haurien de» veure's afectades.«Facebook necessita pensar amb molta cura sobre el que això significa per a la seva reputació i prestigi (...) En aquest moment, quan ja existeixen dubtes sobre la credibilitat de la informació en Facebook, és una cosa que òbviament han de considerar», va dir al canal públic ABC el ministre de Comunicació, Paul Fletcher.El bloqueig, no obstant això, continua en la tarda del dijous en els perfils del canal Nine News i News Corp, que dominen la publicació de notícies, i l'ens públic ABC, font central d'informació durant situacions d'emergència.Elaine Pearson, directora per a Austràlia de l'organització Human Rights Watch (*HRW), va expressar la seva «alarma» davant aquest «gir perillós» realitzat per Facebook de «censurar el flux d'informació als australians».«Tallar l'accés a informació vital a tot un país en la foscor de la nit és inconcebible», denúncia la representant d'HRW en demanar l'»aixecament immediat de les restriccions» al mateix temps que recorda que Zuckerberg va declarar en el passat que «no creï que sigui correcte que una empresa privada censuri les notícies».Encara que Alphabet, matriu de Google, va arribar a amenaçar amb deixar d'operar al país per la seva oposició al projecte de llei, ha optat per una estratègia més conciliadora.Aquest dimecres, Google i News Corp, empresa editora de capçaleres com The Times, The Sun, The Wall Street Journal i The New York Post, van anunciar un acord pel qual el gegant d'internet pagarà per mostrar els seus continguts en la secció de notícies del cercador.Es tracta d'un acord de tres anys per què Google pagarà «quantitats significatives» a News Corp, propietat del magnat Rupert Murdoch, a canvi de poder mostrar les notícies elaborades pels diferents diaris de la seva propietat en la secció destacada de Google Notícies, però no es van detallar les quanties.Les capçaleres de News Corp que rebran diners de Google són The Wall Street Journal, Barron's, MarketWatch i The Nova York Post als EUA; The Times, The Sunday Times i The Sun al Regne Unit; i diverses publicacions a Austràlia com The Australian, Sky News, news.com.au i multitud de mitjos locals australians.El cercador també va arribar recentment a un altre acord similar amb 121 empreses editores de França i en els últims temps ha tancat contractes particulars amb editors de l'Argentina, el Brasil, Alemanya i el Regne Unit.