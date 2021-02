Facebook bloqueja la publicació de notícies a Austràlia

Actualitzada 18/02/2021 a les 09:20

Facebook ha bloquejat aquest dijous la publicació de notícies a Austràlia enmig de la disputa entre les companyies tecnològiques i el govern del país oceànic pel pagament dels continguts elaborats pels mitjans de comunicació.L'acció portada a cap sense previ avís per la multinacional estatunidenca ha estat àmpliament criticada per canals de televisió, polítics i activistes, a més d'interrompre el funcionament d'alguns serveis d'emergència.Josh Frydenberg, ministre del Tresor i considerat número dos del govern, ha qualificat la decisió de la tecnològica d'«equivocada», «innecessària» i «excessiva», a més d'assegurar que «danya la seva reputació» a Austràlia.Durant una roda de premsa televisada, Frydenberg ha indicat que ha mantingut una conversa «constructiva» amb el president i fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, qui al seu torn «ha plantejat algunes qüestions» respecte al codi de negociació impulsat pel Govern.Aquesta normativa planteja a les companyies que arribin a un acord amb els mitjans per remunerar-los per la creació de notícies conforme a la monetització dels enllaços publicats a la plataforma.El projecte de llei, aprovat anit per la Cambra de Representants i que arribarà la setmana que ve al Senat, estima que en el cas que companyies i mitjans no aconsegueixin un acord comercial en la suma a sufragar, la xifra serà decidida per un tribunal que actuarà com a intermediari.Facebook, que ja va mostrar anteriorment el seu rebuig, va al·legar en un comunicat a primera hora del matí australià que existeixen «desacords fonamentals» en la proposta de llei i va decidir «restringir la capacitat dels editors i la resta de les persones a Austràlia per compartir o llegir continguts noticiosos produïts per mitjans australians o internacionals».A la pràctica, això ha suposat que totes les notícies produïdes per mitjans australians quedessin vetades a Facebook, i que a més, aquelles produïdes per mitjans de fora d'Austràlia no siguin visibles per als usuaris del país.