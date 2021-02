Espanya imposa una quarantena als viatges procedents de vols de Brasil i Sud-Àfrica

La mesura, que entrarà en vigor el 22 de febrer, es crea amb la finalitat d'evitar l'expansió de les noves variants del coronavirus

Actualitzada 18/02/2021 a les 12:43

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicat aquest dijous l'ordre que obliga a partir del pròxim 22 de febrer als viatgers que arribin a qualsevol aeroport espanyol procedents del Brasil o Sud-Àfrica a fer una quarantena amb la finalitat d'evitar l'expansió de les noves variants del coronavirus.L'ordre ministerial que ja va avançar ahir la titular de Sanitat, Carolina Darias, subratlla que les noves variants del SARS-CoV2 han suposat «un nou repte» en la lluita contra la malaltia, perquè poden estar associades a un increment de «transmissibilitat, virulència o poden afectar la capacitat de resposta de les vacunes».Per això, Espanya ha anat adoptant en els últims mesos mesures «extraordinàries» per a limitar la seva propagació com la restricció de vols procedents tant del Regne Unit, com Sud-Àfrica i el Brasil, la qual cosa ha suposat «una reducció» dels passatgers procedents d'aquests països.Si bé, incideix l'ordre que té catorze dies de durada, continuen arribant persones que compleixen amb els requisits previstos en els diferents acords.En el cas concret dels procedents Brasil i Sud-Àfrica s'han reforçat els controls de sanitat exterior en els punts d'entrada amb la realització d'una prova diagnòstica d'infecció activa al propi aeroport.Arran de la situació epidemiològica a Espanya, Sanitat considera «precís» reforçar les mesures de control sanitari a l'arribada, en línia amb les recomanacions europees quant a les variants brasilera i sud-africana.Aquestes dues variants, explica el text, estan «associades a una major transmissibilitat, risc de reinfeccions i una possible disminució de l'eficàcia vacunal, aquest últim no vinculat amb la variant del Regne Unit ja que no existeixen evidències que afecti la capacitat de neutralització dels anticossos en persones immunitzades amb pautes vacunals completes».Per això, com a mesura addicional, l'Executiu estima necessari implantar la quarantena a tots els passatgers procedents de qualsevol aeroport del Brasil o Sud-Àfrica «amb o sense escales intermitges» per a sotmetre's a un aïllament en el seu domicili o allotjament durant deu dies, en els quals hauran de limitar els seus desplaçaments a la realització d'activitats «de caràcter molt essencial».Aquestes activitats són adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat; assistència a centres, serveis i establiments sanitaris; i causes de força major o situació de necessitat.Si l'estada a Espanya és inferior a deu dies, la quarantena durarà el temps que la persona estigui al nostre país.Els deu dies de quarantena podran finalitzar amb anterioritat, si al setè dia a la persona se li realitza una prova diagnòstica d'infecció aguda amb resultat negatiu i les proves admeses seran la RT-PCR o altres proves basades en tècniques moleculars equivalents, així com els test d'antígens que tinguin un rendiment mínim del 90% de sensibilitat i del 97% d'especificitat.Les autoritats sanitàries podran contactar amb les persones en quarantena per a fer-los un seguiment i les Forces i Cossos de Seguretat podran realitzar «en qualsevol moment» les comprovacions oportunes sobre el compliment de les condicions d'aïllament establertes en l'ordre.Davant qualsevol símptoma, les persones en quarantena han de contactar amb els serveis sanitaris.La mesura que l'Executiu considera «urgent, necessària i proporcional» entrarà en vigor des de les 00.00 hores del pròxim 22 de febrer, per un període inicial de catorze dies naturals, podent ser prorrogada «de mantenir-se les circumstàncies que la motiven».