El 83% dels espanyols estan disposats a vacunar-se de covid, segons el CIS

Un 65,4% dels enquestats avala que s'hagin pres mesures més exigents per fer front a la pandèmia. És positiva la valoració que els ciutadans fan de l'atenció sanitària rebuda per creure tenir símptomes de la covid-19. El 78,6% afirma que l'atenció ha estat molt bona o bona. Dels que han demanat atenció per sospita de covid, a un 79% els van fer la prova del coronavirus. I d'aquests, el 33,7% va donar positiu.Preguntats sobre com ha de ser la gestió per lluitar contra la pandèmia, la majoria dels enquestats, un 65%, aposta per la col·laboració entre el govern espanyol i les comunitats autònomes.