El 20% dels casos de covid-19 a Espanya ja són de la variant britànica

La ministra de Sanitat demana «prudència» en la desescalada

Actualitzada 18/02/2021 a les 14:46

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha estimat que el 20% dels casos de covid-19 a l'Estat espanyol ja són de la variant britànica i ha dit que n'hi ha 613 confirmats. De la variant sud-africana n'hi ha set i de la brasilera tres. Darias ha dit que cal seguir mantenint mesures, com la restricció de vols o les quarantenes per a viatgers d'aquests països, «el temps que sigui necessari» i «fins que hi hagi un major coneixement d'aquestes variants». En aquest sentit, la ministra ha explicat que els nous contractes de vacunes que està negociant la Comissió Europea «inclouen l'eficàcia vacunal per a les noves variants» la qual cosa és «molt important». També ha avançat que a l'abril hi haurà un increment «substancial» del nombre de dosis.