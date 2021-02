El cervell de les dones és més resistent a les demències, segons un estudi

Els més de 200 pacients que han participat en l'estudi van ser reclutats als EUA i a Catalunya

El cervell femení pot ser més resistent a la demència frontotemporal per mecanismes que encara són desconeguts, segons ha conclòs un estudi dut a terme per investigadors de l'Hospital Sant Pau de Barcelona.La recerca, que publica la revista 'Alzheimer's & Dementia', ha revelat importants diferències lligades al sexe en pacients amb demència frontotemporal.Liderat per Ignacio Illán-Gal·la, neuròleg de la Unitat de Memòria del Servei de Neurologia de l'Hospital de Sant Pau, el treball suggereix que el cervell femení pot ser més resistent a aquesta malaltia per mecanismes encara desconeguts, la qual cosa obre la porta a nous estudis per a millorar el diagnòstic de la variant conductual de la demència frontotemporal.En els últims anys, els investigadors han descobert el paper del sexe biològic en la presentació clínica, evolució i resposta al tractament de les malalties neurològiques, sobretot en la malaltia d'Alzheimer, encara que és menys conegut en altres demències neurodegeneratives com la variant conductual de la demència frontotemporal.La variant conductual de la demència frontotemporal es caracteritza per un canvi progressiu de personalitat a causa de la neurodegeneració dels lòbuls frontals i temporals del cervell.Segons els autors de l'estudi, en condicions normals, el gruix cortical en aquestes regions cerebrals sol ser superior en dones, per la qual cosa esbrinar les diferències lligades al sexe resulta rellevant per a entendre si els homes són més vulnerables a sofrir aquesta malaltia.En aquest estudi, que Illán-Gal·la va liderar durant la seva estada en la Universitat de Califòrnia-San Francisco com 'Atlantic Fellow for Equity in Brain Health', han fet anàlisis segregades per sexe en més de 200 pacients per a comparar el gruix cortical, mesurat mitjançant ressonància magnètica cerebral, en la variant conductual de la demència frontotemporal amb controls sans.Els més de 200 pacients que han participat en l'estudi van ser reclutats als EUA (Universitat de Califòrnia, San Francisco) i a Catalunya (Hospital de Sant Pau i Hospital Clínic).A més, van quantificar els canvis conductuals i cognitius en el moment del diagnòstic amb l'objectiu de comparar la reserva cognitiva, que és la capacitat de mantenir la funció cerebral en presència de canvis neurodegeneratius, entre homes i dones.La principal troballa d'aquest estudi és que les dones presenten un major dany cerebral (estudiat mitjançant gruix cortical en la ressonància magnètica cerebral) que els homes, malgrat presentar una alteració cognitiva i conductual similar.A més, el treball ha evidenciat una major reserva conductual en dones, és a dir, les dones van requerir un major dany cerebral per a presentar els mateixos canvis conductuals que els homes.Segons els autors, els resultats d'aquest estudi també són importants per al disseny d'assajos clínics que vulguin demostrar la utilitat de nous tractaments per a curar aquesta malaltia.