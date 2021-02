Actualitzada 18/02/2021 a les 11:19

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha retret aquest dijous a Podem que «atiï la festa de nens» que «es manifesten per un delinqüent que té menys art que qualsevol dels que estem aquí amb dos cubates a un karaoke», en referència al raper Pablo Hasél. «Això és el més cutre que poden defensar», ha afirmat.Durant la sessió de control a l'Assemblea de Madrid, Ayuso ha exhibit també una de les llambordes suposadament utilitzades durant els disturbis d'aquest dimecres a la Puerta del Sol. Prèviament ha visitat la zona acompanyada de l'alcalde de Madrid, José Luis Martinez Almeida, per reclamar al president espanyol, Pedro Sánchez, que cessi Iglesias per donar suport a moviments «que pretenen derrocar les democràcies».