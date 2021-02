Sanitat inclou al grup de 45 a 55 anys en el pla de vacunació per rebre el vaccí d'Astrazeneca

Actualitzada 17/02/2021 a les 14:37

La Comissió de Salut Pública ha establert nous grups prioritaris en la vacunació i ha inclòs a les persones d'entre 45 i 55 anys per a ser les següents vacunades amb el vaccí d'Astrazeneca. Aquesta vacuna només està aprovada per a menors de 55 anys i a partir d'ara es completarà amb els grups de professionals sanitaris i el tram d'edat de 45 a 55 anys. El Ministeri de Sanitat i les autonomies, representades a la Comissió, han determinat que pel que fa a Pfizer i Moderna, després dels majors de 80 anys es continuï la vacunació amb el tram d'edat d'entre 70 i 79 anys i posteriorment amb el de 60 a 69. A continuació, es vacunarà als menors de 60 anys amb condicions de risc alt de patir malalties greus per covid-19.