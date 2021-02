Quina vacuna em toca en funció de la meva edat?

Sanitat ha establert quatre nous grups prioritaris que rebran les vacunes Pfizer-BioNTech, Moderna o AstraZeneca

Els majors de 80 anys que no viuen en residències ja s'estan immunitzant des d'aquest dilluns amb les vacunes de Pfizer i Moderna. Vacunes que en la primera fase ja s'han administrat indistintament a usuaris de residències i treballadors, sanitaris i sociosanitaris de primera línia i altres que no sent de primera línia tenen alt nivell d'exposició, a més de grans dependents.



Grup d'edat de 70 a 79 anys: Per aquest grup també estan reservades les vacunes de Pfizer-*BioNTech i Moderna. Ambdues s'administren en dues dosis amb un interval d'almenys 21 dies en el primer cas i de 28 dies en el segon.



Grup d'edat de 60 a 69 anys: Aquesta franja també serà inoculada amb les vacunes amb ARN missatger, Pfizer i Moderna.



A continuació es vacunarà als menors de 60 anys amb condicions de risc alt de patir malaltia greu per la covid, que també rebran vacunes de Pfizer i Moderna.



Grup de 45 a 55 anys: Per aquesta franja d'edat es destinarà el preparat de AstraZeneca, vacuna que a Espanya només està autoritzada per a menors de 55. No obstant això, aquest grup es complementarà amb l'administració de la vacuna als professionals sanitaris menors de 55.



La vacuna de AstraZeneca està destinada únicament a majors de 18 anys ja que no hi ha informació sobre el seu ús en nens i adolescents. S'administra en dues dosis, i la segona es pot posar entre quatre i dotze setmanes després de la primera.

La vacunació contra la covid serà a partir d'ara per edats i no per col·lectius professionals i amb aquest criteri Sanitat ha establert quatre nous grups prioritaris que rebran les vacunes Pfizer-BioNTech, Moderna o AstraZeneca en funció del seu any de naixement.Des del principi, Sanitat ha deixat clar que l'estratègia de vacunació era un document «viu» que s'aniria modificant en funció de la pandèmia però també de la disponibilitat de les vacunes i de les noves fórmules que es vagin autoritzant.Queda per determinar quina vacuna s'administrarà a la població amb edats compreses entre els 55 i 60 anys sense patologia prèvia.