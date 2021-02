Pfizer i BioNTech acorden amb la CE el subministrament de 200 milions de dosis més

Aquesta va ser la primera vacuna a rebre l'aprovació a la UE i la seva eficàcia està per sobre del 90%

Actualitzada 17/02/2021 a les 11:42

L'empresa alemanya BioNTech i el seu soci estatunidenc Pfizer han acordat amb la Comissió Europea (CE) el subministrament de 200 milions de dosis suplementàries de la seva vacuna contra la covid-19 als Estats membres de la UE.Així ho han informat aquest dimecres les dues companyies, que indiquen que a més la CE es va assegurar l'opció de demanar altres 100 milions de dosis més.El nou acord complementa l'anterior, tancat l'any passat, que contempla el subministrament de 300 milions de dosis al llarg de 2021.Les 200 milions de dosis addicionals també hauran de ser lliurades al llarg d'enguany i part d'elles, 75 milions, durant el segon trimestre, segons l'acord.Amb això, al llarg d'enguany la UE haurà de rebre de BioNTech i Pfizer un total de 500 milions de dosis que podran augmentar a 600 milions de dosis si es fa ús de l'opció addicional.Les 500 milions de dosis permetrien la vacunació de 250 milions de ciutadans europeus, ja que es necessiten dues dosis de la vacuna per aconseguir la protecció completa.«Som conscients que més gent ha de ser vacunada per derrotar el virus a Europa i contenir la pandèmia a tot el món. Treballem incansablement a donar suport a les campanyes de vacunació a Europa i en el món augmentant les nostres capacitats de producció», ha dit el CEO de Pfizer, Albert Bourla.El CEO de BioNTech, Ugur Sahin, per part seva, ha dit que l'ampli accés a vacunes eficaces és clau per fer front a la pandèmia pel que l'empresa vol augmentar les seves capacitats de producció per aconseguir fabricar 2.000 milions de dosis al llarg de 2021.Sahin va recordar que la nova fàbrica de Marburg (centre d'Alemanya) comença a produir aquest mes i que BioNTech ha estès la seva xarxa de cooperacions.La vacuna de Pfizer/BionTech va ser la primera a rebre l'aprovació a la UE i la seva eficàcia contra la covid-19 se situa per sobre del 90 per cent.