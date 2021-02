La UE qüestiona que Rússia ofereixi l'Sputnik a altres països quan la vacunació dels seus ciutadans és «insuficient»

La CE exigeix inspeccionar els centres de producció de l'Sputnik a Rússia abans d'autoritzar-la a la UE

Actualitzada 17/02/2021 a les 20:18

Brussel·les ha qüestionat que Rússia ofereixi «milers de milions de dosis» de l'Sputnik a altres països malgrat que «l'insuficient progrés» de la vacunació dels seus ciutadans. Així s'ha expressat la presidenta de la Comissió Europea aquest dimecres preguntada per la possibilitat de comprar aquesta vacuna. A l'espera que l'Agència Europea del Medicament decideixi si revisa l'Sputnik, la Comissió Europea ja ha avisat que exigirà inspeccionar els centres de producció a Rússia abans d'autoritzar la vacuna a la UE. L'executiu europeu ha reiterat que els desenvolupadors encara no han presentat la petició formal per tal que l'EMA pugui iniciar l'avaluació de l'Sputnik.