El 66% dels accidents que pateixen aquests vehicles són per topades amb cotxes i un 11% amb vianants

Actualitzada 17/02/2021 a les 12:11

El 2020 es van produir més de cent accidents de circulació amb patinets elèctrics, en els quals van morir sis conductors d'aquests vehicles i 109 persones van resultar lesions lleus i greus.Són dades pròpies -no existeixen xifres oficials en tractar-se de vehicles no matriculats- de la Fundació Mapfre, que aquest dimecres ha presentat un informe sobre la sinistralitat dels patinets elèctrics en els últims dos anys, els riscos per als seus conductors i les recomanacions per a un ús segur.En el seu estudi, Mapfre recorda que la utilització del patinets elèctrics ha augmentat progressivament en els últims anys, la qual cosa té una conseqüència directa en els accidents. En 2020 es van registrar 24 sinistres més, 26 ferits més i un mort més que en 2019.Un terç de les víctimes en aquesta mena d'accidents pateix traumatisme cranioencefàlic que precisa d'ingrés en una UCI.A més, set de cada deu sinistres van tenir lloc en la calçada i la resta en voreres i zones per als vianants, llocs pels quals des de l'1 de gener els patinets tenen prohibit circular, com també fer-ho a més de 25 km/h.L'informe de la Fundació Mapfre detalla que un 80 per cent dels accidents són resultat de col·lisions: contra cotxes (66%), amb furgonetes (8%) i amb vianants (11%). En aquest últim cas, els que surten pitjor parats de l'impacte són els vianants, en tant que els usuaris del patinet sofreixen danys en canells i mans.En la majoria dels casos el conductor del patinet accidentat té entre 16 i 35 anys i les principals causes de defunció o ferides greus es deuen a anar sense casc, un 40 per cent, per davant de les imprudències d'altres vehicles, un 20%, i al fet de circular per vies interurbanes.Segons els responsables de la Fundació Mapfre, per a evitar atropellaments a vianants, a més de no circular per zones reservades per als vianants, recomanen als conductors de patinets usar armilles reflectores i casc de tipus integral, no portar auriculars per a escoltar música i no emprar el peu com a fre.Mapfre també fa una crida als fabricants perquè incorporin en els seus dissenys tecnologia que permeti absorbir l'energia en cas d'impacte o atropellament i aconsella als propietaris d'aquests vehicles que no manipulin la velocitat ni la potència dels patinets perquè poden provocar sobreescalfaments i curtcircuits.