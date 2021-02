Intel·ligència Artificial per intentar esbrinar on pot sorgir un nou coronavirus

Nous coronavirus poden sorgir quan dues variants diferents coinfecten a un animal

Tècniques d'aprenentatge automàtic d'Intel·ligència Artificial (IA) han estat utilitzades per un equip de científics per intentar predir on podria sorgir un nou coronavirus i suggereixen que la possibilitat que aquests es generin en animals domèstics i salvatges pot haver estat subestimada.Un estudi de la Universitat de Liverpool que publica Nature Communications assenyala que intentar predir quins animals podrien ser la font d'un futur brot de coronavirus «pot orientar els enfocaments per a reduir el risc d'aparició» d'aquests en animals i la seva propagació a les persones.Els experts van utilitzar tècniques d'aprenentatge automàtic (machine learning) per identificar els mamífers que són fonts potencials de generació de coronavirus, des dels ja implicats en brots anteriors.Nous coronavirus poden sorgir quan dues variants diferents coinfecten a un animal, fent que el material genètic viral es recombini, explica una de les investigadores, Maya Wardeh, de la Universitat de Liverpool, en un comunicat.Fins ara, ha agregat, es tenia un coneixement limitat sobre com «eren de susceptibles els diferents mamífers als diferents coronavirus, però aquesta informació podria ajudar-nos a entendre on podria produir-se la recombinació viral».Els investigadors van utilitzar un enfocament d'aprenentatge automàtic per predir les relacions entre 411 variants de coronavirus i 876 espècies de mamífers potencials.Els resultats suggereixen que hi ha, almenys, onze vegades més associacions entre espècies de mamífers i variants de coronavirus de les quals s'han observat fins ara i quaranta vegades més espècies de mamífers que poden infectar-se amb un conjunt divers de soques.«Atès que els coronavirus es recombinen amb freqüència quan coinfectan a un hoste, i que el SARS-CoV-2 és altament infecciós per als humans, l'amenaça més immediata per a la salut pública és la recombinació d'altres coronavirus amb el SARS-CoV-2», segons el codirector de l'estudi Marcus Blagrove.Els investigadors van identificar els hostes susceptibles que es pogués produir la recombinació del SARS-CoV-2 i van assenyalar que podria haver-hi trenta vegades més espècies de les que es coneixen actualment, com el dromedari, el mico verd africà i la ratapinyada groga asiàtica menor.Pel que fa a l'escenari «d'alt risc» de recombinació entre l'altament transmissible SARS-CoV-2 i el més mortífer MERS-*CoV, els investigadors van identificar 102 possibles hostes de recombinació dels dos virus, per la qual cosa van recomanar vigilància sobre aquest tema.Els resultats es basen en dades limitades sobre els genomes dels coronavirus i les associacions entre el virus i l'hoste, destaquen els investigadors, que indiquen que «existeixen biaixos de l'estudi per a unes certes espècies animals, i tot això presenta incertesa en les prediccions».Blagrove ha incidit en què «és important assenyalar que la recombinació viral és diferent de les mutacions». La primera es produeix durant períodes de temps més llargs i pot generar ceps o espècies completament noves.Aquest treball, considera, «pot ajudar a orientar els programes de vigilància per a descobrir futurs ceps abans que arribin als humans, la qual cosa ens donarà un avantatge per a combatre-les».Els investigadors planegen ara ampliar el seu model per a incloure ocells, abastant així tota la gamma d'hostes importants dels coronavirus.