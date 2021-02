El vicepresident segon diu que «tant de bo hi hagués plena normalitat democràtica» a Espanya i culpa al PP

Actualitzada 17/02/2021 a les 10:27

El vicepresident segon del govern espanyol i líder de Podem, Pablo Iglesias, ha afirmat que «tant de bo hi hagués plena normalitat democràtica» a Espanya i ha retret al PP que «si no n'hi ha, és precisament pel que aquest partit ha fet a la democràcia espanyola». «No em sembla normal que Cifuentes surti impune i Hásel estigui a la presó», ha defensat Iglesias en resposta al secretari general del PP, Teodoro García Egea, a la sessió de control d'aquest dimecres al Congrés. El vicepresident segon ha insistit que tampoc veu normal que el PP «bloquegi la renovació del CGPJ per seguir controlant la sala segona del Suprem per darrere» o que els populars «s'hagin finançat il·legalment durant dècades».