Europa presenta un pla per a combatre les noves variants del virus

El pla també contempla que, per a les vacunes que ja s'han aprovat, s'acceleri el vistiplau de les modificacions que els laboratoris hagin d'introduir

Actualitzada 17/02/2021 a les 17:13

La Comissió Europea (CE) ha presentat aquest dimecres un pla de més de 225 milions d'euros per combatre les noves variants de la covid-19, que preveu actualitzar i signar nous contractes amb les farmacèutiques, accelerar l'aprovació de les vacunes, incrementar els test per a detectar el genoma del virus i col·laborar amb Israel i Suïssa en assajos clínics.Brussel·les ha assegurat avui que, «si és necessari», els contractes actuals s'hauran de «actualitzar» per adaptar-se a la protecció contra les variants, atès que les farmacèutiques estan analitzant l'eficàcia de les seves vacunes contra les modificacions del virus sorgides al Regne Unit, Sud-àfrica, el Brasil i Uganda.I en aquest sentit, l'Executiu comunitari ha dit que cal assumir les «lliçons apreses» i garantir que en les actualitzacions dels contractes s'especifiquin en un pla «detallat i creïble» sobre la producció dels fàrmacs, després que la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, reconegués públicament que Brussel·les va sobreestimar la capacitat de fabricació dels laboratoris.A través del grup de treball que ha creat la CE per a accelerar la producció, Brussel·les col·laborarà amb les empreses per a identificar els principals problemes que alenteixen el procés i promoure l'intercanvi voluntari de les patents entre companyies perquè puguin fabricar les vacunes d'altres empreses.A més, el pla preveu la possibilitat d'utilitzar «fonts» de tercers països en cas necessari, sempre que compleixin els requisits de seguretat de la Unió Europea.«La nostra prioritat és garantir que tots els europeus tinguin al més aviat possible accés a vacunes de la covid-19 segures i efectives», ha dit Von der Leyen, qui ha afegit: «Hem d'adaptar-nos i respondre fins i tot més ràpid» davant l'aparició de les variants.El pla també contempla que, per a les vacunes que ja s'han aprovat, s'acceleri el vistiplau de les modificacions que els laboratoris hagin d'introduir en els seus fàrmacs per adaptar-se a les variants, sense haver de passar per tot el procés de revisió al qual ja s'han sotmès prèviament en l'Agència Europea del Medicament (EMA).La intenció és utilitzar el mateix mecanisme d'aprovació que s'utilitza en la vacuna de la grip, l'eficàcia de la qual ja s'ha demostrat fa anys.De cara a combatre les noves variants, la Comissió vol que com a mínim en el 5% dels test amb un resultat positiu se seqüenciï el genoma del virus per a detectar les seves modificacions.També vol crear una xarxa de 16 països de la Unió Europea, amb Israel i Suïssa, per a participar en nous assajos clínics.