Els casos globals diaris de coronavirus baixen a 220.000, la xifra més baixa en gairebé mig any

Actualitzada 17/02/2021 a les 16:20

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha notificat avui 220.000 nous casos globals de covid-19 en les últimes 24 hores, la xifra més baixa des que l'1 de setembre del passat any es registrés un nombre similar de contagis diaris.Aquesta xifra diària, que no obstant això podria augmentar lleugerament en les pròximes jornades (sol haver-hi repunts tots els caps de setmana), és gairebé quatre vegades menor al rècord aconseguit el 20 de desembre de 2020, quan l'OMS va notificar 843.000 nous casos en el món en només 24 hores.A més l'OMS ha informat avui de 7.202 morts en la passada jornada (la xifra més baixa des del 10 de novembre), quan fa menys d'un mes es va aconseguir un rècord de més de 16.600 morts en 24 hores.L'organització amb seu a Ginebra ha notificat d'altra banda que en la setmana passada es va registrar un descens del 16 per cent en els nous casos (2,7 milions) i del 10 per cent en els morts (81.000) respecte als set dies anteriors.Àfrica i Àsia Oriental van tenir els descensos més destacats en casos, del 20 per cent, mentre que a Europa el descens va ser del 18 per cent, a Amèrica del 16 per cent, en el sud d'Àsia del 13 per cent, i Orient Mitjà va ser l'excepció, amb una pujada del 7 per cent en els positius.Àfrica i Europa van ser les regions on el descens de les defuncions va ser major (21 i 19 per cent respectivament), encara que el descens va ser generalitzat, fins i tot a Orient Mitjà.L'OMS continua en els seus informes setmanals el seguiment a les variants britànica, sud-africana i brasilera del coronavirus causant de la covid-19, més contagioses que la soca original.La britànica, segons l'organització, s'ha detectat ja en 94 països, la sud-africana en 46 i la brasilera en 21.