El Regne Unit autoritza infectar a persones sanes per provar fàrmacs anticovid

Actualitzada 17/02/2021 a les 19:20

El Regne Unit iniciarà en les pròximes setmanes proves clíniques per comprovar l'efectivitat de fàrmacs i vacunes contra la covid-19 en les quals s'infectarà a persones sanes, ha informat aquest dimecres el Ministeri d'Empresa, Energia i Estratègia Industrial.En un comunicat, el ministeri diu que el Regne Unit serà el primer país del món que efectuï aquest tipus d'estudis en aquesta pandèmia, després que hagin estat aprovats per un comitè d'ètica.A partir de març, al voltant de 90 voluntaris d'entre 18 i 30 anys, que seran compensats per la seva participació, seran inoculats de manera segura i controlada per a determinar, en una primera fase, la quantitat mínima de virus requerida perquè es generi infecció, la qual cosa facilitarà després provar vacunes i fàrmacs.