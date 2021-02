L'executiu està treballant perquè el Codi Penal deixi de castigar amb penes de presó els delictes d'expressió

Fonts de l'executiu espanyol admeten que l'empresonament del raper lleidatà Pablo Hasel és «un problema» per a la imatge de l'Estat i asseguren que l'executiu treballa per fer efectiva tan aviat com sigui possible la reforma perquè el Codi Penal deixi de castigar amb penes de presó els delictes d'expressió. Segons aquestes fonts, «ningú entén», ni tan sols les forces més reaccionàries, la situació generada amb Hasel, que ha de complir una condemna de dos anys i nou mesos de presó pels continguts dels seus raps i tuits.