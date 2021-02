Dues infermeres extrauen una setena dosi de la vacuna de Pfizer

És una més per vial de les sis actuals

Actualitzada 17/02/2021 a les 07:25

Dues infermeres valencianes han aconseguit, mitjançant l'ús d'una agulla de major precisió i amb major espai mort, extreure una setena dosi de cada vial de la vacuna anticovid de Pfizer, del qual actualment se n'aconsegueixen sis.Amb el mètode a realitzar «tindríem menys pèrdues en aquest or líquid que és ara mateix la vacuna», assegura Ana Sola Martín, infermera de l'Hospital Clínic de València i professora de la Universitat de València, qui ha fet aquesta troballa al costat de Natalia Coll, també infermera. Segons Sola Martín, en produir-se una escassetat en la distribució de les vacunes i en veure que constrenyia la segona dosi entre el personal sanitari i el de residències, ambdues van fer «el càlcul matemàtic».«En aquest cas, vam fer proves de simulació amb diferents materials, així va ser el procés fins que arribem a aconseguir-lo», va explicar, per afegir que «qui fa aquestes coses» és el personal d'infermeria. Segons Sola Martín, durant el procés van evitar, com diu la fitxa tècnica de la vacuna Pfizer, «els espais morts d'agulles i xeringues ».