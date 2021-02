Mig miler de concentrats es congreguen a la Puerta del Sol i intenten traspassar la línia policial

Actualitzada 17/02/2021 a les 21:00

La Policia Nacional ha carregat contra els manifestants que s'han concentrat aquest dimecres a la Puerta del Sol de Madrid en contra de l'empresonament del raper Pablo Hasel. La manifestació ha congregat mig miler de persones, algunes de les quals han intentat traspassar la línia policial. També hi ha hagut llançament d'objectes de tot tipus, com ara ampolles de vidre. Els agents de la Policia Nacional han respost amb diverses càrregues. Hi ha un fort dispositiu policial que intenta recuperar la Puerta de Sol.