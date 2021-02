Arresten el suposat autor de l'atropellament mortal del pare de Nicki Minaj

El conductor, de 70 anys, va fugir del lloc dels fets després d'atropellar l'home el passat divendres a la tarda

Actualitzada 17/02/2021 a les 23:41

El suposat autor de l'atropellament mortal de Robert Maraj, pare de la rapera Nicki Minaj, va ser arrestat i acusat d'abandonar l'escena d'un accident mortal, segons van informar aquest dimecres les autoritats.La policia del comtat de Nassau, on va tenir lloc l'accident, va identificar al conductor com Charles Polevich, de 70 anys, que suposadament va atropellar a Maraj, de 64 anys, en la tarda del passat divendres en la localitat novaiorquesa de Mineola.Després del succés, Polevich va fugir en el seu vehicle, malgrat ser «plenament conscient» del que havia succeït, va apuntar la policia.«Es va baixar del cotxe, va mirar al mort, es va muntar en el seu cotxe i va decidir conscientment anar-se en lloc de telefonar al 911 o a una ambulància. Es va anar a casa i va ocultar el cotxe», va explicar davant els mitjans el detectiu de Nassau Stephen Fitzpatrick.Polevich, que resideix a l'illa de Guam però té una casa en Mineola, conduïa un model de Volvo de 1992 fàcilment recognoscible, per la qual cosa, amb l'ajuda de les imatges captades per càmeres de seguretat de residències pròximes al lloc del succés, la policia va poder localitzar l'habitatge de l'acusat.«Va fer coses perquè no poguéssim descobrir el cotxe», va dir Fitzpatrick, que va apuntar que havia col·locat una lona sobre el vehicle per a amagar-lo.El pare de la responsable de «Super Bass» va ser traslladat a un hospital local després de l'atropellament, però va morir al llarg del cap de setmana, segons les autoritats.«Estic molt, molt, molt feliç per l'arrest», va dir l'esposa de Maraj, Carol Maraj, de la qual la víctima estava separat, que va assenyalar a més que els seus fills estan «contents» que s'hagi arrestat al culpable.Polevich es va lliurar a les autoritats aquest dimecres acompanyat pel seu advocat, Michael Scotto, qui després de ser-li llegits els càrrecs es va declarar innocent.La jutge del comtat de Nassau Lisa Pitrocelli va imposar la llibertat sota fiança de 250.000 dòlars a Polevich, que encara que inicialment va romandre sota custòdia policial, es preveu pagui aquesta suma en un futur pròxim, segons Scotto.Minaj, el nom real del qual és Onika Tanya Maraj, va parlar amb els mitjans en diverses ocasions sobre la complicada relació que tenia amb el seu pare, de qui va dir havia maltractat física i psicològicament a la seva mare.