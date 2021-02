Apareixen gossos de color a blau a Rússia

Els animals s'han pogut veure afectats per les restes de residus químics d'una fàbrica abandonada

Actualitzada 17/02/2021 a les 15:14

Голубые собаки появились в Дзержинске. Пёсиков нетипичного цвета заметили на территории завода «Оргстекло». Раньше там выпускали синильную кислоту. Власти города уже пообещали отвезти собак к ветеринару. Вероятно, они испачкались в остатках химических веществ pic.twitter.com/J9sOBt6qZm — NEWS.ru (@nws_ru) February 11, 2021

A la regió de Nizhni Nóvgorod a Rússia han aparegut gossos de blau, concretament aquells cans que viuen als carrers de Dzerzhinsk i a prop de la fàbrica abandonada de productes químics de Dzerzhínskoye Orgstekló.Segons antics treballadors de la zona, els animals s'han pogut veure afectats per les restes de residus químics que poden quedar a les instal·lacions. Podria tractar-se de sulfat de cobre, que s'utilitza per exemple per desinfectar piscines.Tot i que de moment es descarta que els animals hagin desenvolupat alguna afecció important, les imatges de gossos de color blau que han aparegut per les xarxes socials, encara més tenint en compte el paisatge nevat de Rússia, ha fet que aquests animals es converteixen en un fenomen a Twitter.