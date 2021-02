Una dona «ressuscita» quan estava a punt de ser embalsamada

Els serveis d'emergència van intentar reanimar-la, però finalment van certificar la seva mort

Una jove de 20 anys de Detroit que «havia mort » es va despertar quan estaven a punt d'embalsamar-la. La família de Timesha Beauchamp, que va néixer amb paràlisi cerebral, va cridar als serveis d'emergències en veure que no es movia i no tenia pols. Aquests van intentar reanimar-la, però no van poder fer res i van certificar la seva mort.Els familiars van lliurar el cos de Timesha a la funerària per fer els arranjaments pertinents, però quan estava a punt de ser embalsamada aquesta es va despertar.La jove es troba en un hospital i respira amb ajuda d'un ventilador. El seu pronòstic encara és reservat.