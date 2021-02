Troben anomalies oculars, en alguns casos greus, derivades de la covid-19

S'han vinculat problemes oculars com conjuntivitis i retinopaties que poden donar com a resultat la pèrdua de la visió

Actualitzada 16/02/2021 a les 16:16

Els exàmens amb imatges per ressonància magnètica (IRM) han detectat anomalies significatives en els ulls d'alguns pacients en casos greus de la covid-19, segons un article que publica aquest dimarts la revista Radiology.L'estudi, realitzat a França, apunta a la conveniència de realitzar un examen dels ulls a aquests pacients a fi de detectar possibles conseqüències oftalmològiques, potencialment greus, del coronavirus i donar el tractament apropiat.A tot el món, la pandèmia que es va iniciar fa més d'un any ha emmalaltit a gairebé 110 milions de persones i ha causat 2,41 milions de morts. Als Estats Units s'han confirmat 27,7 milions de casos i més de 486.300 morts.L'article assenyala que, si bé el coronavirus ataca principalment els pulmons, també se li ha vinculat amb anormalitats oculars com a conjuntivitis i retinopaties que poden resultar en pèrdua de la visió.La Societat Francesa de Neuroradiología va realitzar un estudi amb 129 pacients amb covid-19 greu, als quals van sotmetre a exàmens IRM per determinar la naturalesa i la freqüència d'aquestes anomalies en els ulls.Nou dels pacients, equivalents al 7%, van mostrar anormalitats en el globus ocular, i els exàmens de IRM van trobar un o més nòduls en el pol posterior del globus. Vuit d'aquests nou pacients havien passat temps en la unitat de vigilància intensiva a causa del coronavirus.Els nou pacients tenien nòduls a la regió macular, l'àrea en el fons de l'ull on opera la visió central, i vuit d'ells tenien aquests nòduls en tots dos ulls.Els investigadors van assenyalar que es desconeixen els mecanismes que porten a la formació d'aquests nòduls, encara que consideren que podien relacionar-se amb la inflamació causada pel virus.Un altre factor podria ser el drenatge inadequat de les venes dels ulls, un problema que s'ha trobat en els pacients que passen temps a l'UCI boca avall o entubats. Set dels pacients que van mostrar anormalitats oculars en l'estudi havien passat llargs períodes en aquesta posició en l'UCI.Aquest estudi sustenta, així mateix, altres recerques que han mostrat que la covid-19 té conseqüències més àmplies en les persones que ja tenen altres problemes de salut. Dels nou pacients en els quals es van trobar els nòduls oculars, dos tenien diabetis, sis eren obesos i dos tenien hipertensió arterial.Els resultats d'aquest estudi indiquen que hauria de considerar-se l'examen ocular de tots els pacients amb coronavirus greu per detectar els nòduls, inclosa la IRM d'alta resolució.Altres exàmens recomanats són la fundoscopía, s'utilitza una lupa i una llum per a inspeccionar el fons de l'ull, i la tomografia de coherència òptica, una prova no invasiva que produeix una imatge tridimensional de l'estructura de l'ull.