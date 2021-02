L'Agència Europea del Medicament decidirà si aprova la vacuna de Johnson&Johnson a mitjans de març

És el primer vaccí d'una sola dosi que revisa el regulador de la UE

Actualitzada 16/02/2021 a les 19:50

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) preveu decidir a mitjans de març si aprova la vacuna de Janssen, filial de Johnson&Johnson. Així ho ha avançat aquest dimarts l'EMA en un comunicat després de rebre la petició formal de la companyia per obtenir el permís per comercialitzar el vaccí. Si finalment el regulador de la UE dona llum verda a la vacuna de J&J, serà la quarta que es podrà distribuir al mercat europeu juntament amb la de Pfizer-BioNTech, Moderna i AstraZeneca-Oxford. A més, seria la primera vacuna d'una sola dosi que es podria administrar a la UE.