El Regne Unit detecta una nova variant que ja ha arribat a Espanya

Actualitzada 16/02/2021 a les 10:06

Investigadors de la Universitat d'Edimburg han identificat una nova variant del coronavirus que acumula varies de les mutacions que més han preocupat els especialistes en els últims mesos. Segons ha avançat NIUS, la denominada B.1.525 estaria present al Regne Unit i en una desena de països, entre ells Espanya.La nova variant incorpora dues mutacions en la proteïna S, que és la que utilitza el virus per a infectar les cèl·lules humanes. Una associada a una major major capacitat de transmissió i l'altra a una disminució de l'efecte dels anticossos, inclòs l'efecte de les vacunes.Nigèria va ser el país on es va detectar per primera vegada la nova variant que s'afegeix a la variant britànica, la sud-africana, la brasilera i les de Califòrnia.