La Comissió Europea no concreta quantes dosis menys rebrà la UE aquest febrer de la companyia nord-americana

Actualitzada 16/02/2021 a les 13:16

La Comissió Europea ha confirmat «alguns retards» en l'entrega de vacunes de Moderna contra la covid-19, però ha assegurat que és «probable» que es compensin al març. La Comissió Europea no ha volgut concretar quantes dosis menys rebran els països de la Unió Europea aquest febrer de la companyia nord-americana. L'executiu europeu ha comprat 160 milions de dosi a Moderna pel 2021, però no ha desglossat els compromisos de la farmacèutica per a cada trimestre. Els problemes de distribució d'aquesta farmacèutica se sumen als de les dues altres que, ara mateix, subministren una vacuna contra la covid-19 al mercat europeu.