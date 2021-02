El govern comptabilitza 34.961 béns immatriculats per l'Església catòlica a Espanya

20.014 són temples mentre que 14.947 són altres béns immobles no relacionats amb el culte

El govern espanyol ha comptabilitzat 34.961 béns immatriculats per l'Església catòlica a Espanya entre 1998 i 2015. Segons ha explicat aquest dimarts la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, 20.014 són temples i 14.947 són altres béns immobles no relacionats amb el culte. Calvo ha dit que s'ha enviat el llistat de béns immatriculats al Congrés. La intensitat del nombre de béns a cada territori difereix segons l'autonomia. 30.335 béns van ser immatriculats en virtut de certificació eclesiàstica i en el cas de 4.626, la immatriculació consta a títol diferent que és «bastant i suficient també per a la demostració de la propietat».