Casado anuncia que el PP marxa de la seu de Génova

La direcció del Partit Popular no tornarà a parlar de Bárcenas

Actualitzada 16/02/2021 a les 13:13

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciat aquest dimarts que la seva formació marxarà de la seu del carrer Génova 13 perquè, al seu entendre, no pot ocupar un edifici que està essent objecte d'una investigació pel pagament en negre de les obres de remodelació. Segons Casado, el PP ha de «deixar anar el llast» de les «conductes individuals del passat» que han tingut «un cost electoral inassumible» que no es pot perpetuar. «No podem seguir pagant factures de qüestions que ni coneixem», ha dit.El PP també obrirà un canal anònim de denúncies i crearà un nou mecanisme de transparència. «Hem d'apostar per una regeneració justa per poder arribar a la nostra meta tan aviat com sigui possible», ha dit.