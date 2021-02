Botran reprodueix una cançó de Hasél des de la tribuna del Congrés per denunciar la detenció

El diputat de la CUP afirma que és una «vergonya» i és «discriminació ideològica»

Actualitzada 16/02/2021 a les 16:32

El diputat de la CUP Albert Botran ha reproduït un fragment d'una cançó del raper Pablo Hasél des de la tribuna del Congrés per denunciar la detenció. Botran ho ha fet a l'inici de la intervenció en el debat sobre la llei Zerolo d'igualtat de tracte, impulsada pel PSOE, reproduint-la des del seu telèfon mòbil. «Avui que es parla d'una llei sobre drets fonamentals, entra a la presó un cantant per delictes d'opinió, com en la més trista de les dictadures», ha denunciat el cupaire, que ho ha considerat una «vergonya» i «discriminació ideològica».«No s'escudin darrere dels jutges», ha dit Botran, que ha afirmat que el Congrés també té «responsabilitat» pel fet que encara existeixi el delicte d'injúries a la corona o enaltiment del terrorisme.