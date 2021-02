Una comissió similar a la de l'11-S investigarà l'assalt al Capitoli

L'objectiu serà examinar de la policia així com la reacció d'altres forces de seguretat de nivell federal

Actualitzada 15/02/2021 a les 23:11

La presidenta de la Cambra de Representants dels EUA, la demòcrata Nancy Pelosi, va anunciar aquest dilluns la creació d'una comissió independent que examinarà els «fets i les causes» de l'assalt al Capitoli el 6 de gener, en el qual van morir cinc persones, entre elles un policia.En una carta dirigida als demòcrates i distribuïda a la premsa, Pelosi va explicar que la comissió serà similar a la que va crear el Congrés després dels atacs de l'11 de setembre de 2001.L'objectiu d'aquest nou ens serà examinar la resposta de la policia del Capitoli, que es va veure sobrepassada per la munió en l'assalt, així com la reacció d'altres forces de seguretat a nivell federal, estatal i local.La comissió estarà liderada pel tinent general Russel Vaig honorar, qui ja estava treballant amb un comitè del Congrés per a esbrinar l'ocorregut el 6 de gener i famós als EUA per haver posat ordre en la resposta del llavors Govern de George W. Bush (2001-2009) a l'huracà Katrina.Sobre la base del que Vaig honorar ja ha esbrinat, Pelosi va avisar que es necessitaran majors fons perquè la nova comissió pugui fer el seu treball.