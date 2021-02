Un tribunal obliga l'Ajuntament de Perpinyà a tornar a tancar els quatre museus de la ciutat

Fa unes setmanes els va reobrir tot i que el govern francès no havia aixecat la restricció

Actualitzada 15/02/2021 a les 22:55

Un tribunal de Montpeller ha ordenat aquest dilluns tornar a tancar els quatre museus de la ciutat de Perpinyà i ha revocat la decisió de l'alcalde, Louis Aliot, que fa una setmana va decidir reobrir-los malgrat que el govern francès no n'havia aixecat la restricció per la pandèmia. El tribunal argumenta que l'Ajuntament no pot revocar una decisió del primer ministre. L'alcalde de l'ultradretà Reagrupament Nacional ha lamentat la decisió i ha subratllat que la cultura és un bé essencial. Dimarts passat l'Ajuntament perpinyanenc anunciava la reobertura del Museu d'Art Jacint Rigau, la Casa Pairal, el Museu d'Història Natural i el Museu de les Monedes i Medalles Josep Puig, amb accés gratuït durant un mes.