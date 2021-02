Un estudi associa el nivell de soroll amb els ingressos hospitalaris per covid

El soroll influeix en el sistema immunitari a causa de l'estrès biològic que genera

Actualitzada 15/02/2021 a les 18:57

Un estudi de l'Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) suggereix que el nivell de soroll està associat a una major incidència de la covid, més ingressos hospitalaris i admissions a les UCI i sosté que el seu impacte en la salut és «similar a la contaminació atmosfèrica química».La recerca liderada pels científics del ISCIII Julio Díaz i Critina Linares, i publicat a la revista Environment Research, afirma que els nivells de soroll van ser un «factor coadjuvant en la incidència i gravetat de la covid durant la primera onada a la Comunitat de Madrid».Aquests científics, al costat d'un equip de la Universitat Politècnica i investigadors de la Universitat Tècnica de Dinamarca, van analitzar a la Comunitat de Madrid els nivells de contaminació acústica durant 14 dies entre l'1 de febrer i el 31 de març de 2020 i van concloure que el soroll influeix en el sistema immunitari a causa de l'estrès biològic que genera i suposa un empitjorament de les malalties cardiorespiratòries.També repercuteix, segons l'estudi, en el sistema nerviós central, l'activitat muscular, la pressió sanguínia, l'activitat gastrointestinal i els nivells respiratoris.A més, citen els investigadors que els nivells de soroll impacten en les alteracions de la son i en l'estrès oxidatiu, un procés cel·lular que redueix la reacció del sistema immunitari davant les infeccions.Els investigadors precisen que hi ha «relació estadísticament significativa» entre els nivells de soroll ambiental i el nombre de casos i les hospitalitzacions, «però no amb les defuncions».L'estudi analitza el soroll de manera independent d'altres variables com la contaminació ambiental per diòxid de nitrogen (NO2) o partícules PM10 lligades a l'estacionalitat.I corrobora que hi ha evidències que l'impacte del soroll és «independent d'aquesta mena de contaminació atmosfèrica química».Per això i atès que el seu impacte és similar a la contaminació atmosfèrica, demanen que sigui considerat un problema de salut pública.