Simón confirma que la incidència de la covid ja és menor en el grup de 65 anys vacunat que en el que no ho està

«La tendència és l'adequada en la línia que volem, però segueix molt per sobre dels objectius que busquem per poder relaxar alguna mesura», ha explicat. També ha observat un «descens» en les defuncions, sense obviar que s'està a l'entorn de les 200 diàries, xifra «encara molt elevada».Simón ha tornat a coincidir, doncs, amb la recomanació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) de no relaxar encara mesures per no potenciar novament la corba de la pandèmia. Precisament, aquest dilluns membres del Ministeri de Sanitat s'han reunit amb directius de l'OMS i, segons Simón, la institució sanitària internacional ha estat «especialment efusiva» per la manera com Espanya està «controlant la tercera onada».El portaveu sanitari ha tornat a defensar, també, la decisió de l'executiu estatal de no administrar la vacuna d'AstraZeneca a majors de 55 anys, límit 10 anys per sota del que recomana l'OMS. «A Espanya podem triar entre vacunes que han provat l'eficàcia en majors de 55 anys i una altra que encara no ho ha fet. Seria temerari aplicar-la quan, a més, falta poc temps per tenir l'evidència, que tot apunta que acreditarà l'eficàcia en aquests col·lectius», ha subratllat Simón.D'altra banda, el director del CCAES, que no s'ha mostrat contrari a la idea de crear un passaport de vacunació per poder reiniciar la mobilitat entre països (ha recordat, per exemple, que ja n'hi ha per a malalties específiques com la febre groga), ha calculat que la mitjana estatal de casos de covid de la soca britànica pot estar a l'entorn del 25%, com a Catalunya.En tot cas, sí ha dit que «un de cada quatre casos ara no és el mateix que un de cada quatre fa deu dies, perquè el nombre brut de casos és cada dia menor».