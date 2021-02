Seül detecta un gat amb covid en iniciar un sistema pioner de test a mascotes

La família del felí li va transmetre el virus, el qual va començar a vomitar i a mostrar-se cansat

L'ajuntament de Seül ha informat aquest dilluns que ha detectat la presència de covid-19 en un gat domèstic, el primer positiu d'aquest tipus des que la capital sud-coreana va iniciar la setmana passada un sistema pioner de testatge de mascotes.El gat que ha resultat positiu en la prova té entre 4 i 5 anys i resideix amb una família que li va transmetre el virus i en la qual tots els membres estan contagiats, amb el primer d'ells donant positiu el passat 10 de febrer, segons un comunicat remès pel Govern Metropolità.Després de conèixer-se els primers positius en la família, el gat va començar a vomitar i a mostrar-se cansat, per la qual cosa se li van prendre mostres per via nasofaríngia i rectal que van donar positiu en sotmetre'ls a PCR, va explicar a Efe una portaveu de l'ajuntament.El felí es troba actualment en quarantena de 14 dies en un centre d'acolliment d'animals municipal perquè tots els membres de la família estan en centres mèdics (Corea del Sud hospitalitza a la majoria de casos positius).En tot cas, el protocol establert per Seül, primera ciutat del món que estableix un sistema de testatge de mascotes, no obliga al fet que els animals que donin positiu siguin enviats a centres específics.Com que encara no s'ha demostrat que els animals puguin contagiar als humans, Seül permet conservar aquells que hagin donat positiu a la casa pròpia o d'un cuidador designat amb la condició que no estiguin en contacte directe amb altres animals o persones.Des que va inaugurar el seu sistema per a testar mascotes el passat 10 de febrer, Seül ha sotmès a les proves per detectar el coronavirus a tres gossos i a l'esmentat gat.Només aquelles mascotes que mostrin símptomes o hagin estat en contacte amb humans infectats poden sotmetre's al sistema de testat municipal.Encara que de manera molt aïllada, mamífers de diferents espècies han resultat contagiats de la covid-19 per humans en diferents llocs del món, des de gossos fins a visons i fins i tot lleons o goril·les.