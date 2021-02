La vacuna de Moderna és capaç de generar anticossos amb la meitat de les dosis

Segons un estudi, es continuarien aplicant dues injeccions, però amb menys quantitat a cadascuna

Actualitzada 15/02/2021 a les 09:36

Un estudi assegura que la vacuna de Moderna necessita només la meitat de la dosi per generar els anticossos neutralitzadors suficients per combatre al coronavirus. La investigació de la fase II de la injecció, mostra que les mitges dosis (50 μg) semblen ser tan efectives com les dosis completes (100 ug). Per la qual cosa, es continuarien necessitant dues injeccions, però amb menys quantitat en cadascuna. L'estudi s'ha publicat a la revista Science Direct.Durant l'estudi es va inocular a persones majors de 18 anys tant la meitat de l'estipulat com la dosi completa. En tots dos casos va haver-hi «respostes immunes sòlides i un perfil de seguretat acceptable».Respecte als efectes secundaris, la majoria van ser lleus i no van superar de mitjana els quatre dies.