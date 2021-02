La UE estudia diverses opcions per facilitar els viatges aquest estiu

El comissari europeu del Mercat Interior, Thierry Breton, ha explicat aquest dilluns que estan estudiant «una paleta de recomanacions» per viatjar sense restriccions aquest estiu, entre elles un certificat d'immunitat al coronavirus o un test ràpid.«Per poder reprendre una vida gairebé normal i una vida social, fan falta dues coses: passar aquesta fase i respectar els gestos, i donar als qui vulguin moure's garanties que no són portadors del virus, per ells i pels altres», ha dit Breton a la cadena BFM TV.Breton, que va reconèixer que els responsables de turisme de diversos països europeus estan demanant mesures per permetre els viatges, ha manifestat que es pot establir algun tipus de certificat sempre que els qui vulguin ser vacunats hagin pogut fer-ho llavors.La segona condició serà que hi hagi test ràpids «fiables i el més exactes possible», en el que estan treballant i reflexionant al costat de científics, per tenir proves «amb rapidesa i en abundància».«En entrar en un avió o bé es fa un test ràpid o bé es mostra un certificat d'immunitat», va dir Breton, que va assenyalar que les companyies aèries també examinen opcions.El comissari francès, al capdavant des de la setmana passada d'un grup de treball sobre la producció de vacunes a la Unió Europea, ha explicat que la falta de vacunes a Europa es deu a la producció.«Tenim tres vacunes autoritzades, dues més en les pròximes setmanes. En menys d'un any, tindrem cinc vacunes que funcionen, és tot un assoliment científic. El problema és la producció, cal augmentar en potència les nostres eines industrials», ha indicat.La solució no passarà per construir noves fàbriques, la qual cosa podria portar uns cinc anys, sinó reforçar el suport de les que ja existeixen, una desena a Europa i Suïssa, ha estimat.Segons Breton, el seu objectiu és que d'aquí a finals d'estiu tots els ciutadans de la Unió Europea que vulguin vacunar-se hagin pogut fer-ho.«Hem de convertir-nos en el primer continent en termes de producció de vacunes en un termini de 18 mesos», ha reclamat.