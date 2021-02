La UE aprova les normes que obliguen les aerolínies a reservar el 50% de les seves franges horàries

Així es vol evitar els vols fantasma

Actualitzada 15/02/2021 a les 20:07

El Consell de la Unió Europea (UE) ha aprovat aquest dilluns la normativa que obliga les aerolínies a haver d'utilitzar el 50% de les seves franges horàries fins a aquest estiu per a poder-les mantenir a l'any següent.Per evitar els vols fantasma a causa de la pandèmia, la normativa rebaixa les exigències per a les companyies aèries, ja que habitualment han d'utilitzar el 80% de les franges horàries (slots).A més, hauran de retornar la resta de slots si no els utilitzaran, amb tres setmanes d'antelació a la sortida prevista del vol.La norma suposa, no obstant això, un increment de les exigències respecte al mes de març de l'any passat, quan a l'inici de la pandèmia de la covid-19 Brussel·les va decidir eliminar aquest requisit.Encara així, l'Executiu comunitari tindrà flexibilitat de maniobra per adaptar el requisit entre el 30% i el 70%, en funció de la situació.El Consell de la UE ha aprovat també les normes que permeten estendre durant 10 mesos les llicències en el transport per carretera, el de ferrocarril i el marítim que expiressin entre setembre de 2020 i juny de 2021 i la renovació del qual pogués experimentar dificultats a causa de les restriccions per a controlar el virus.