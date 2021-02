L'Audiència Nacional rebutja el recurs de súplica contra l'empresonament de Hasél

El tribunal recorda que és reincident i que no té intenció de disculpar-se ni reparar el «dany moral causat»

Actualitzada 15/02/2021 a les 19:22

L'Audiència Nacional ha confirmat aquest dilluns l'ordre d'empresonament contra el raper lleidatà Pablo Hasél, que havia presentat un recurs de súplica. El tribunal rebutja el recurs, com demanava la fiscalia i manté vigent l'ordre d'empresonament, que donava de termini fins divendres passat a Hasél per ingressar voluntàriament a presó per complir la pena de nou mesos per enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona i les forces de seguretat. El tribunal recorda que Hasél ja té antecedents similars i, per tant és reincident, i no té intenció de reparar moralment el dany causat, sinó que «persisteix en la seva actitud antisocial».