Facua denuncia Movistar i Vodafone per apujar tarifas «sense motius vàlids»

En el comunicat enviat aquest dilluns, l'associació recorda que el Reial Decret 899/2009 del 2 de maig estableix que els usuaris han de rebre un servei sota les condicions pactades inicialment amb les operadores. Alhora, subratlla que la llei només contempla modificacions en la tarifa «per motius vàlids expressament previstos en el contracte».Per la seva banda, Movistar argumenta que els canvis en la factura responen a «un increment de costos dedicats a dimensionar la xarxa» per «dotar-la d'una millor cobertura». Alhora, l'empresa recorda que, durant els últims vuit mesos, la demanda de dades mòbils s'ha incrementat un 87% per la pandèmia.No obstant això, Facua recorda que Movistar és l'encarregada de mantenir la infraestructura necessària per assegurar el servei. «No es pot considerar com a motiu vàlid el fet que l'empresa hagi de complir les seves obligacions», defensa l'associació.Finalment, l'agrupació recorda que Movistar ha incrementat part de les seves tarifes en vuit ocasions des del maig de 2015, mentre que Vodafone també ho ha fet diverses vegades des del mateix any.