Experts europeus demanen mantenir les restriccions per frenar «l'alt risc» de les noves variants

Els experts europeus apressen els estats a vacunar els grups de risc abans que s'estenguin les soques de la covid-19

Actualitzada 15/02/2021 a les 18:37

El Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (l'ECDC per les seves sigles en anglès) ha demanat als estats que mantinguin o reforcin les restriccions «en els pròxims mesos» per «minimitzar» l'impacte de les noves variants de la covid-19. L'ECDC ha avisat aquest dilluns de «l'alt risc» per la covid-19 a la UE que suposen les variants del virus i anticipa un augment de contagis «en els pròxims mesos» si hi ha «un relaxament prematur». Per això, els experts europeus veuen «essencial» les restriccions i reclamen «accelerar» la vacunació dels grups de risc, com la gent gran i els sanitaris, per «retardar la introducció o major propagació de les variants».