Els contagis globals de coronavirus s'han reduït un 50% en les darreres 5 setmanes

La setmana passada es va registrar la xifra més baixa de nous casos des d'octubre

Actualitzada 15/02/2021 a les 18:23

Els contagis globals de covid-19 s'han reduït a la meitat des de principis de 2021, dels de cinc milions de la primera setmana de gener fins als 2,6 milions en els passats set dies, ha destacat avui el director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.«Això demostra que les mesures de salut pública bàsiques funcionen, fins i tot davant la presència de noves variants» del coronavirus, ha afirmat Tedros en roda de premsa.L'expert etíop també ha subratllat que la setmana passada es va registrar la xifra més baixa de nous casos des d'octubre, abans que comencés la tercera onada en regions com Amèrica i Europa.«L'important ara és veure com responem a l'actual tendència perquè l'incendi no està apagat del tot, simplement hem reduït la seva grandària i si deixem de lluitar podria tornar a augmentar», ha advertit.«Cada dia que hi ha una reducció d'infeccions significa que se salven vides, s'evita el patiment i es redueix una mica més la pressió als sistemes sanitaris», ha apuntat Tedros.