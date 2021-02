El Congrés debat dimarts una moció d'ERC que reclama negociar un referèndum d'autodeterminació

En el text de la moció, ERC argumenta que a Catalunya hi ha una «realitat complexa» des de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre de 2017 amb la «repressió» patida per líders polítics i socials de l'independentisme. Tot i això, la reivindicació independentista «persisteix indefectiblement».«Davant d'aquesta realitat complexa, s'aixeca a Catalunya una àmplia i transversal majoria que, segons la demoscòpia se situa al voltant del 80% i que aposta per una sortida pacífica i democràtica al conflicte polític per mitjà d'un referèndum d'autodeterminació», afirma ERC.Fa un parell de setmanes, el Congrés ja va debatre -i va aprovar- una moció d'ERC que, en aquell cas, instava a convocar la taula de diàleg entre l'Estat i la Generalitat després del 14-F. Va comptar amb el suport de PSOE i Podem però l'abstenció de JxCat i la CUP.La iniciativa d'aquesta setmana va més enllà i reclama un referèndum d'autodeterminació. Aquest cop, els republicans obtindran previsiblement el suport dels independentistes però és improbable que obtingui la majoria suficient per aprovar la moció encara que s'hi sumin els comuns.