Detenen 'el Piojo' dos mesos després que es fugués de la presó de Valdemoro

Actualitzada 15/02/2021 a les 23:25

La Policia Nacional ha detingut a Jonathan Moñiz, àlies 'el Piojo', que es va escapolir fa més de dos mesos juntament amb el seu germà Miguel Ángel de la presó madrilenya de Valdemoro, han informat a Efe fonts policials.Han estat agents de la Brigada de Policia Judicial els que han practicat la detenció a Madrid, encara que de moment no han transcendit més detalls.'El Piojo' i el seu germà, experts en alunizajes i butrons, van protagonitzar el passat 5 de desembre una de les fugides de la presó més increïbles dels últims anys, per la qual s'investiga a un funcionari de Presons i a dos guàrdies civils.Els germans tenien molt preparat el seu pla de fugida per a burlar tots els sistemes de seguretat, encara que s'investiga si van poder comptar amb alguna mena d'ajuda.Segons van indicar en el seu moment a Efe fonts pròximes a la recerca, els reclusos van aconseguir fabricar una clau (encara no s'ha pogut determinar com ho van fer) de la denominada «habitació de maletes», una espècie de magatzem on es guarden pertinences dels presos que no poden tenir a la cel·la.Se sospita que algun d'ells va demanar un dia poder accedir a aquesta habitació per a recollir alguna peça i va aprofitar per a fer-se amb la forma de la clau, si bé encara no se sap com va poder fer-ho.Aquesta «sala de maletes» s'obre en molt poques ocasions, per la qual cosa els germans van tenir ocasió, ja amb la còpia de la clau en el seu poder, d'entrar diverses vegades i anar serrant a poc a poc els barrots de la finestra del magatzem.Molt «professionals» del butró -no en va les bandes es rifaban a Jonathan-, els germans i un altre reclús més portaven temps preparant la fugida i van posar dia al seu pla: el 5 de desembre.Els tres van entrar en a l'habitació, segurament van tancar amb clau, van retirar els barrots que havien serrat i van saltar a un tejadillo que dóna a una zona de cel·les d'aïllament on no hi havia cap pres, la qual cosa probablement també sabien.D'aquí van saltar la tanca perimetral que circumda la presó, anterior al mur que dóna al carrer.Van poder fer-ho amb el suport d'algú? Informes elaborats per l'institut armat i Institucions Penitenciàries assenyalen a dos guàrdies, d'una banda, i a un funcionari de la presó, per un altre, per haver actuat de manera negligent o haver facilitat la fugida, segons va publicar El País i van confirmar a Efe fonts de la recerca.En el cas dels guàrdies civils, se'ls ha obert un expedient disciplinari per a veure si va haver-hi negligència en la seva actuació i, en funció del resultat, es farà una proposta de sanció.Les circumstàncies de la fugida les investiga un jutjat de Valdemoro, que serà el que decideixi la possible rellevància penal de l'actuació dels guàrdies i el treballador de la presó.