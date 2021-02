Descobreixen un nanomaterial capaç d'eliminar el coronavirus

Seria aplicable en mascaretes quirúrgiques, en teixits de protecció d'ús hospitalari i en recobriment de superfícies de contacte

Un equip d'investigadors del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) ha aconseguit obtenir un nanomaterial capaç d'eliminar el coronavirus i que podria utilitzar-se a les mascaretes, en teixits, en poms o en baranes.El nou nanomaterial està constituït per nano partícules de coure, que inhibeixen les proteïnes del coronavirus SARS-CoV-2, causant de la covid-19, i bloqueja la seva propagació.El material ja ha estat protegit mitjançant una patent i seria aplicable en el recobriment de mascaretes quirúrgiques, en teixits de protecció d'ús hospitalari i en recobriment de superfícies de contacte, com les baranes o els poms en el transport públic, segons ha informat aquest dilluns el CSIC, que ha precisat que els investigadors estan estudiant el seu desenvolupament industrial per a portar-lo al mercat.«La nova tecnologia consisteix en unes nanopartícules que interaccionen sobre les proteïnes del coronavirus, modificant-les a través d'un mecanisme d'oxidació i bloquejant la seva capacitat per infectar les cèl·lules humanes», ha explicat l'investigador José Miguel Palomo, que ha liderat el desenvolupament al capdavant del grup de Química biològica i Biocatálisis de l'Institut de Catàlisi i Petroquímica del CSIC (ICP-CSIC).Aquest nou material és molt eficient inhibint les proteïnes funcionals del SARS-CoV-2, especialment la «proteasa 3CLpro» (que intervé en el procés de replicació del virus) i la proteïna spike (la que permet l'entrada del virus en les cèl·lules humanes), segons ha demostrat l'equip de Colom, en col·laboració amb els investigadors Olga Abian i Adrián Velázquez, de l'Institut de Recerca Sanitària d'Aragó (IIS Aragó), l'Institut Aragonès de Ciències de la Salut (IACS) i la Universitat de Saragossa.L'elevada eficàcia viricida d'aquest nanomaterial es deu al fet que el component actiu són nanopartícules de coure molt petites, la qual cosa incrementa l'eficiència, i al fet que està formada per espècies de coure amb un únic estat d'oxidació, la qual cosa permet obtenir una alta activitat biològica que no s'havia observat fins al moment amb altres compostos, segons detallen els investigadors.Els experts han confirmat que aquests nanomaterials poden ser utilitzats com additius de recobriment en diverses superfícies. Tant és així que el material ja ha estat provat per al recobriment de mascaretes quirúrgiques homologades de polipropilè o tela de cotó (bates).«Això és de gran interès, ja que permetria disposar d'un nou tipus de màscares efectives amb inactivació directa enfront del SARS-CoV-2, a més d'impedir la transmissió per barrera mecànica (filtració), i permetria comptar amb agents tèxtils de protecció per a ús hospitalari», han detallat els investigadors.El nou material també s'ha aplicat amb èxit sobre materials metàl·lics (acer i ferro), per la qual cosa podria ser utilitzat com a material per al recobriment de superfícies de contacte, tant baranes com poms, per al seu ús per exemple en el sector del transport públic.